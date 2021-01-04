В Иране откроют региональный учебный кинологический центр ВТО

"После утверждения этого предложения Всемирной таможенной организацией были запланированы специальные программы по развитию учебных кинологических центров страны", сказал Мирашрафи.

Стоит отметить, что с момента использования служебных собак на таможне страны количество открытий в области незаконного оборота наркотиков из официальных источников значительно увеличилось. Благодаря этому таможня Исламской Республики Иран в течение двух лет подряд занял первое место в мире по первое место по изъятию наркотических средств.