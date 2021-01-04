4 янв. 2021 г., 17:22
Journalist ID: 2177
News Code: 84173710
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В Иране откроют региональный учебный кинологический центр ВТО

В Иране откроют региональный учебный кинологический центр ВТО

Тегеран, 4 января. ИРНА — Всемирная таможенная организация (ВТО) согласилась с предложением Ирана открыть в стране региональный учебный кинологический центр, сообщил в понедельник генеральный директор иранской таможенной службы Мехди Мирашрафи.

"После утверждения этого предложения Всемирной таможенной организацией были запланированы специальные программы по развитию учебных кинологических центров страны", сказал Мирашрафи.

Стоит отметить, что с момента использования служебных собак на таможне страны количество открытий в области незаконного оборота наркотиков из официальных источников значительно увеличилось. Благодаря  этому таможня Исламской Республики Иран в течение двух лет подряд занял первое место в мире по первое место по изъятию наркотических средств.

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