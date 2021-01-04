Объем экспорта одежды из Ирана составил 40 млн долларов за 7 месяцев

Он в понедельник отметил, что большой объем экспорта одежды из Ирана осуществляется неофициальным образом.

По его словам, выход иностранных производителей одежды из иранского рынка и блокировка правительством импорта одежды в страну подготовила хорошая возможность для иранских производителей.

Нами также отметил, что иранские производители готовятся к улучшению ситуации продажи в конце года.

Эксперты считают, что продажа одежды до конца иранского года (кончится 20 марта 2021 года) вырастет до 30%.