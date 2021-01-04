Необходимые послания четко и откровенно переданы Вашингтону: МИД Ирана

Указав на недавние действия США в регионе, пресс-секретарь МИД Ирана отметил, что Иран рекомендовал региональным государствам не попасть в эту ловушку.

«Такие акты и происки США не скрыты от наших глаз, и наша разведка, служба безопасности и военные силы полностью осведомлены о якобы скрытых действий Соединенных Штатов в регионе и Ираке», добавил он.

«Мы уже видели роль агентов и союзников сионистского режима в создании региональной напряженности, в частности в Ираке. Они не стесняются добиваться своих целей кровью американских солдат», напомнил Хатибзаде.

Официальный представитель ведомства иностранных дел Ирана подчеркнул, что Иран внимательно следит за действиями в регионе. «Мы объявили, что прямо и открыто ответим, защищая собственные интересы страны», заключил он.

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