4 янв. 2021 г., 09:25
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News Code: 84172817
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Экспорт из иранской провинции Бушер за три квартала составил $4.3 млрд

Экспорт из иранской провинции Бушер за три квартала составил $4.3 млрд

Бушер, 4 января. ИРНА — Начальник управления внешней торговли организации промышленности, рудников и торговли провинции Бушер Ахмад Раджаи заявил в воскресенье, что за три квартала текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) экспорт из провинции составил 18,953 млн тонн на сумму $4,365 млрд.

"Наибольший объем экспорта в провинции Бушер приходится на нефтехимические продукты — 15 миллионов 157 тысяч тонн на сумму 4 миллиарда 43 миллиона долларов", сказал Раджаи.

По его словам, бутан и пропан, метанол, полиэтилен, сельскохозяйственные карбамидные удобрения, стирол, газовый конденсат и цемент стали главными экспортными товарами соответственно.

Главными покупателями товаров провинции Бушер стали Китай ($2,920 млрд), ОАЭ ($493 млн), Турция ($173 млн), Сингапур, Катар, Индия, Афганистан и Бразилия.

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