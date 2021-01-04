Экспорт из иранской провинции Бушер за три квартала составил $4.3 млрд

"Наибольший объем экспорта в провинции Бушер приходится на нефтехимические продукты — 15 миллионов 157 тысяч тонн на сумму 4 миллиарда 43 миллиона долларов", сказал Раджаи.

По его словам, бутан и пропан, метанол, полиэтилен, сельскохозяйственные карбамидные удобрения, стирол, газовый конденсат и цемент стали главными экспортными товарами соответственно.

Главными покупателями товаров провинции Бушер стали Китай ($2,920 млрд), ОАЭ ($493 млн), Турция ($173 млн), Сингапур, Катар, Индия, Афганистан и Бразилия.