Сулеймани был героем борьбы за мир, заявил Зариф

Выступая в телевизионной программе в воскресенье по случаю годовщины убийства Сулеймани, министр иностранных дел Ирана указал на дипломатические усилия иранского генерала, отметив, что командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), никогда не сдавался на дипломатических переговорах.

Высокопоставленный иранский дипломат напомнил, что, когда он работал постоянным представителем Ирана при ООН пользовался советами Сулеймани для ведения переговоров. Зариф добавил, что рекомендации генерала были очень полезными.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.