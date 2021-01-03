Посол Ирана: Тегеран и Москва готовы сотрудничать в производстве вакцины от коронавируса

Об этом он сказал в интервью российской газете «Известия».

«Шесть платформ в Иране одновременно занимаются вопросом вакцины, что дало потрясающие результаты. Некоторые из этих иранских вакцин проходят клинические стадии испытаний. Исходя из этого между иранскими и российскими официальными лицами было проведено много хороших встреч, и эти переговоры продолжаются», - сказал он.

По его словам, «между тем в телефонных разговорах президентов Ирана и России в апреле–октябре 2020 года подчеркивалась заинтересованность Ирана в сотрудничестве с РФ в области производства вакцины от коронавируса и обмена опытом. В настоящее время осуществляется изучение российских документов по вакцинам. Решено, что вскоре пройдет личная встреча».