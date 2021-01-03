В Москве прошла церемония по случаю годовщины смерти генерала Сулеймани

По данным ИРНА из Москвы, энтузиазм большой толпы, присутствовавшей в Исламском центре Москвы, в основном иностранных, несмотря на ограничения из-за коронавируса, показал популярность Сулеймани среди жителей разных стран, включая Россию.

На этой церемонии, которая сопровождалась трауром по поводу мученической смерти Касема Сулеймани, присутствовали общественные, религиозные и политические деятели из разных стран.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.