Иностранные инвестиции в промышленную отрасль Ирана выросли на 128%

Объем иностранных инвестиций в промышленную отрасль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 128%.

Согласно данным министерства промышленности, рудников и торговли зарегистрированы 104 иностранных инвестиций на сумму 1 млрд 477 млн долларов за последние 9 месяцев.

Иностранные инвестиции в промышленную отрасль по сравнению с минувшим годом в количественном выражении выросли на 48% и в стоимостном выражении – на 128%.

Доля иностранных инвестиций за указанный период в области промышленности составляют 87,5%, в сфере рудников – 5,7% и в области торговли – 6,8%.

Основные иностранные инвестиции за этот период сделаны в этих группах, как производство химикатов и продуктов, производство радио, телевизора и коммуникационных средств, производство машин и оборудования, а также издательское дело и полиграфия.

Крупнейшие по объему инвестиций привлечены в 5 провинциях Ирана: Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран, Керманшах и Казвин с инвесторами из Германии, Китая, Турции и Великобритании. Наибольшее количество иностранных инвестиций относится к Афганистану, Китаю, Турции и Индии.

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