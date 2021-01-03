3 янв. 2021 г., 12:22
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News Code: 84171807
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В Москве прошел студенческий вебинар «Сулеймани - человек против терроризма»

В Москве прошел студенческий вебинар «Сулеймани - человек против терроризма»

Тегеран, 3 января, ИРНА - В субботу вечером в Москве прошел студенческий вебинар, посвященный роли генерала Касема Сулеймани в объединении вооруженных сил для борьбы с террористами и ликвидации ИГИЛ в Ираке и Сирии.

По сообщению ИРНА, Московская ассоциация иранских студентов провела вебинар на русском языке по случаю первой годовщины убийства мученика Касема Сулеймани, в котором приняли участие деятели из России, Сирии, Ирака и Египта.

Представляющий Совет муфтиев России Ахмад Гаджали на встрече сказал: «Сегодня мы видим результат жестокого обращения к Сулеймани. Даже американский народ отверг Дональда Трампа, и его навсегда выбросили на свалку истории».

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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