В Москве прошел студенческий вебинар «Сулеймани - человек против терроризма»

По сообщению ИРНА, Московская ассоциация иранских студентов провела вебинар на русском языке по случаю первой годовщины убийства мученика Касема Сулеймани, в котором приняли участие деятели из России, Сирии, Ирака и Египта.

Представляющий Совет муфтиев России Ахмад Гаджали на встрече сказал: «Сегодня мы видим результат жестокого обращения к Сулеймани. Даже американский народ отверг Дональда Трампа, и его навсегда выбросили на свалку истории».

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.