Сербский аналитик: убийство генерала Сулеймани — нарушение международных конвенций

"Как отметила специальный докладчик ООН Агнес Калламар, это первый случай, когда страна напала на представителя другой страны в третьей стране под предлогом самообороны", сказал он в интервью ИРНА по случаю первой годовщины убийства бывшего командующего силам «Кудс» корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

"Такой акт также нарушает Гаагскую конвенцию 1907 года и Женевскую конвенцию 1949 года. На сегодняшний день даже администрация Трампа не представила убедительных доказательств для утверждения о самообороне", добавил сербский аналитик.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.