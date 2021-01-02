Иран считает уход США из Региона ответом на убийство Сулеймани

"На военной фазе вы должны знать, что Исламская Республика Иран обстреляла ракетами американскую базу, которая была причастна к убийству мученика Сулеймани", сказал он, комментируя ответ Ирана на убийство бывшего командующего силам «Кудс» корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

"Эта целенаправленная атака дала понять американцам, что вторжение в Исламскую Республику Иран, безусловно, не останется без ответа, но, как уже говорилось ранее, мы считаем полный уход Соединенных Штатов из региона основным ответом на это преступление", подчеркнул Ваези.

"Наша основная стратегия в регионе, о которой мы всегда сообщали соседним странам, заключается в обеспечении безопасности стран региона и противодействии межрегиональному вмешательству", добавил он.

"Ормузская мирная инициатива Ирана, которую представил президент Хасан Рухани в ООН все еще находится на столе, и мы верим, что он будет реализован с помощью стран региона", резюмировал он.