Иранский музыкант получил серебряную медаль «Global Music Awards 2021»

Тегеран, 2 января. ИРНА — Вторжение на территорию Исламской Республики Иран, безусловно, не останется без ответа, и мы считаем, что основным ответом на это преступление будет полный уход Соединенных Штатов из региона. Заявил руководитель администрации иранского президента Махмуд Ваези в интервью ливанскому интернет-изданию «Аль-Ахд» и ливанскому радио «Ан-Нур».