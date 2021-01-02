2 янв. 2021 г., 18:55
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News Code: 84171084
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Иранский музыкант получил серебряную медаль «Global Music Awards 2021»

Иранский музыкант получил серебряную медаль «Global Music Awards 2021»

Тегеран, 2 января. ИРНА — Иранский композитор Ахмад Мирмасуми выиграл серебряную медаль «Global Music Awards» в 2021 году.

Песня «Надежная», написанная Ахмадом Мирмасуми, выиграла серебряную медаль международного музыкального конкурса «Global Music Awards» в первый день 2021 года.

Напомним, что в 2020 году персидская песня известного иранского певца Абдолхоссейна Мохтабада под названием «I am behind the veil from shame» получила золотую медаль «Global Music Award».

Global Music Awards - это широко известный международный музыкальный конкурс, основанный в 2011 году, в котором наградят независимых музыкантов.

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