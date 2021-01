Иранский музыкант получил серебряную медаль «Global Music Awards 2021»

Песня «Надежная», написанная Ахмадом Мирмасуми, выиграла серебряную медаль международного музыкального конкурса «Global Music Awards» в первый день 2021 года.

Напомним, что в 2020 году персидская песня известного иранского певца Абдолхоссейна Мохтабада под названием «I am behind the veil from shame» получила золотую медаль «Global Music Award».

Global Music Awards - это широко известный международный музыкальный конкурс, основанный в 2011 году, в котором наградят независимых музыкантов.