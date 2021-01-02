Генерал Сулеймани — пионер в борьбе с международным терроризмом, российский аналитик

В интервью ИРНА Ивашов сказал, что Ираку и Сирии удалось победить террористическую группировку ИГИЛ благодаря усилиям генерала Сулеймани.

По его словам, Сулеймани с его военным гением удалось объединить гражданские и военные силы Ирака и Сирии против террористической группировки ИГИЛ.

Ивашов добавил, что генерал Сулеймани был пионером в борьбе с международным терроризмом, так что никакой риск не помешал бы ему сойти с избранного пути.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.