2 янв. 2021 г., 18:30
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News Code: 84171053
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Генерал Сулеймани — пионер в борьбе с международным терроризмом, российский аналитик

Генерал Сулеймани — пионер в борьбе с международным терроризмом, российский аналитик

Москва, 2 января. ИРНА — Вице-президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов заявил, что правительства Ирака и Сирии в долгу перед бывшим командующим силам «Кудс» КСИР генералом Касемом Сулеймани, который был пионером в борьбе с международным терроризмом.

В интервью ИРНА Ивашов сказал, что Ираку и Сирии удалось победить террористическую группировку ИГИЛ благодаря усилиям генерала Сулеймани.

По его словам, Сулеймани с его военным гением удалось объединить гражданские и военные силы Ирака и Сирии против террористической группировки ИГИЛ.

Ивашов добавил, что генерал Сулеймани был пионером в борьбе с международным терроризмом, так что никакой риск не помешал бы ему сойти с избранного пути.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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