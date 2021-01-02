Рухани назначил нового постпреда Ирана при ЮНЕСКО

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте иранского президента. Другим указом Рухани освободил Ахмада Джалали от обязанностей постпреда Ирана при ЮНЕСКО в Париже.

Ахмад Пактчи является выпускником исторического факультета Тегеранского университета, он изучил религиоведению и историческую лингвистику в Казахском национальном университете им. аль-Фараби и является доцентом Института гуманитарных и культурных исследований.

Он также преподает в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, Университете Имама Садега, Тегеранском университете и Университете им. Алламе Табатабаи.