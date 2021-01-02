2 янв. 2021 г., 17:16
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News Code: 84170964
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Церемония по случаю годовщины смерти Сулеймани пройдет в Европе в режиме видеоконференции

Церемония по случаю годовщины смерти Сулеймани пройдет в Европе в режиме видеоконференции

Тегеран, 2 января. ИРНА — Член совета директоров Исламской ассоциации европейских студентов и генеральный секретарь Фронта сопротивления Ирана сказал, что сегодня состоится первая годовщина мученической смерти Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мохандеса не только в Иране и других мусульманских стран, но и в европейских странах в режиме видеоконференции.

Абдул-Хоссейн Рухоламини заявил ИРНА, что эта церемония будет проведена сегодня Союзом исламских ассоциаций европейских студентов в 17:30 по центральноевропейскому времени и в 20:00 по тегеранском времени.

"Желающие принять участие в этом мероприятии могут перейти по ссылке https://global.gotometing.com/join/96531029", добавил он.

Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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