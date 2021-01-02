Британский исламский институт: право чтить память Сулеймани неотчуждаемо

"Нет сомнений в том, что американский режим, нарушивший международное право и совершивший это ужасное преступление, сделал все возможное, чтобы заставить замолчать голоса справедливости, закона и порядка, пытающиеся осудить это поведение", говорится в заявлении британского института "Проповедники Ахль аль-Байт".

"Но чтить память о двух великих мучениках, которые боролись за авторитет исламской нации и безопасность нашего народа, - это законное и неотъемлемое право. С этой точки зрения мы не обращаем внимания на безжалостную пропаганду против этих двух мучеников и напоминаем высокомерным державам, что они в прошлом объявили таких людей, как Нельсон Мандела, террористами, только чтобы доказать их неправоту позже в истории", говорится в заявлении.

"Соответственно, мы будем участвовать в глобальном сканировании мемориала мученической смерти Касима Сулеймани, Абу Махди аль-Мохандеса и всех героев, принесенных в жертву на пути Бога с 3-го по 9-е января и с этой целью, публикуем Хештег #WeRemember", отмечается в документе.