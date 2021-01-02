2 янв. 2021 г., 14:55
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Председатель Думы Астраханской области призвал к развитию ирано-российских отношений

Председатель Думы Астраханской области призвал к развитию ирано-российских отношений

Москва, 2 января, ИРНА – Хорошие отношения между Ираном и Россией за последние десятилетия продолжаются, и обе страны намерены развивать и расширять двусторонние взаимосвязи. Об этом заявил председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Он на встрече с генеральным консулом Ирана в Астрахани Мехди Акучкианом заявил, что в настоящее время более 170 экономических предприятий с иранской инвестиции работают в Астрахани, у которых есть подобные привилегии как российские компании.
По его словам, Астрахань предлагает льготные налоговые условия для резидентов этой особой экономической зоны и тех, кто участвует в крупном специальном инвестиционном проекте или региональном инвестиционном проекте.
Мартынов заверил, что Дума Астраханской области поддерживает любые инициативы по инвестициям в этом районе.
Акучкиан также на этой встрече заявил о конструктивном сотрудничестве между Ираном и Россией, и отметил, что у Ирана есть большая доля в торговом обороте Астраханской области.
Он отметил, что иранские предприниматели заинтересованы к улучшению правил по инвестиции в Астраханской области.

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