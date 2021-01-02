Иран готов вернуться к мировому нефтяному рынку

Трамп, который вскоре покинет Белый дом, в течение своего 4-летнего срока неоднократно в рамках своей антииранской политики заявлял об обнулении экспорта иранской нефти, но это желание никогда не исполнился.
Несмотря на любые давления и несправедливые санкции против Ирана, Исламской Республике удалось развивать добычу нефти и газа на совместных месторождениях, и превратится в эффективный экспортёр нефтепродуктов.
Деятельность Ирана после реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе доказала тот факт, что Иран с возвращением к мировому нефтяному рынку стремится к добыче 2,3 млн баррелей нефти в день.
Правительство Ирана на минувшем месяце объявило, что оно планирует возобновить экспорт нефти к следующим 3 месяцам.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани также отметил, что иранское правительство стремится продать 2 млн 300 тыс. баррелей нефти за сутки, и министерство нефти должно обеспечивать почву для увеличения продажи.
Рухани подчеркнул, что Иран использует все собственные и международные возможности для достижения этой цели.
Тегеран, 2 января, ИРНА – Хотя самые жесткие санкции администрации Дональда Трампа нацелены на иранскую нефтяную промышленность, но с преступлением Джо Байдена к власти, возможность возвращения США к иранской сделке и снятие санкций, Иран готовился скоро вернуться к мировому нефтяному рынку.
Трамп, который вскоре покинет Белый дом, в течение своего 4-летнего срока неоднократно в рамках своей антииранской политики заявлял об обнулении экспорта иранской нефти, но это желание никогда не исполнился.
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