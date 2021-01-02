2 янв. 2021 г., 10:04
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News Code: 84170122
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Иранский фотограф получил золотую медаль межконтинентального фестиваля

Иранский фотограф получил золотую медаль межконтинентального фестиваля

Тегеран, 2 января. ИРНА — Иранский фотограф Ахмад Хатири получил золотую медаль межконтинентального фестиваля Германии, Южной Африки и Индонезии.

На межконтинентальном фестивале, который проходил в трех залах в Германии, Южной Африке и Индонезии с тремя предметами свободного цвета, свободным монохромом и темой движения и спорта, фотография «Баланс» иранского фотографа Хатири в индонезийском зале получил золотую медаль. В немецком зале Фотография «В одиночестве» иранского фотографа получила высокую оценку фестиваля.

На этом мероприятии, которое проводилось под эгидой Международной федерации фотографии (FIAP) и PSA, были представлены работы фотографов, которые являются членами Focus Photo Club (представитель FIAP в Иране) в различных частях фестиваля, были приняты работы Эрфана Агабабаея, Ахмада Хатири, Фатемех Варпошти, Мир Али Парандака, Эхсана Мортазави и Амира Хоссейна Хонарвара.

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