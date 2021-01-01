1 янв. 2021 г., 20:44
Journalist ID: 2388
News Code: 84169739
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Убийство иностранных лидеров - отличительная черта США: МИД

Убийство иностранных лидеров - отличительная черта США: МИД

Тегеран, 1 января, ИРНА - Отвечая на фейковые новости некоторых американских СМИ, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что убийство иностранных лидеров является отличительной чертой США и Израиля.

«Убийство иностранных лидеров является отличительной чертой США и Израиля», - написал он в Twitter.

«The Washington Times должна работать более профессионально, чем распространять ложные новости и антииранские предрассудки», - отметил он.

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