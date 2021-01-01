Убийство иностранных лидеров - отличительная черта США: МИД

«Убийство иностранных лидеров является отличительной чертой США и Израиля», - написал он в Twitter.
«The Washington Times должна работать более профессионально, чем распространять ложные новости и антииранские предрассудки», - отметил он.
Тегеран, 1 января, ИРНА - Отвечая на фейковые новости некоторых американских СМИ, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что убийство иностранных лидеров является отличительной чертой США и Израиля.
«Убийство иностранных лидеров является отличительной чертой США и Израиля», - написал он в Twitter.
«The Washington Times должна работать более профессионально, чем распространять ложные новости и антииранские предрассудки», - отметил он.
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