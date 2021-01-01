Поминовение генерала Сулеймани прошло в Тегеране с участием иностранных гостей

Раиси на церемонии сказал: «Пробуждение, которое было создано благодаря усилиям Касема Сулеймани, Аль-Мохандеса и их соратников, а также благодаря крови мучеников в регионе, никогда не исчезнет».

Ссылаясь на угрозы США в адрес Ирана, главнокомандующий Стражей исламской революции, генерал Хосейн Салами, отметил: «Сегодня мы не боимся столкнуться с какой-либо силой. Мы покажем себя на поле битвы с нашими врагами».

Командующий отрядом Кудс генерал Эсмаил Каани также на церемонии заявил, что «виновные в убийстве Сулеймани будут наказаны и что путь отряда Кудс и путь сопротивления не изменится с злом, совершенным Соединенными Штатами».

Во многие стран региона, включая числе Ирак, Сирию, Ливан, Пакистан и Афганистан прошли различные церемонии и конференции в ознаменование первой годовщины мученической смерти командиров Сулеймани и Аль-Мохандеса для изучения юридических аспектов убийства этих мучеников.

Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Президент США Дональда Трамп позже заявил, что он приказал убийство генерала Сулеймани