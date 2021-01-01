Иран экспортировал бензина на сумму около $1,4 млрд за первые семь месяцев 2020 года

Согласно данным ИРНА, Иран, который еще два года назад был импортером бензина и даже в 2018 году импортировал до 4,5 млн литров бензина в день, теперь известен как экспортер этого стратегического продукта в регионе и во всем мире.

Сегодня, с развитием нефтеперерабатывающей промышленности страны и завершением строительства НПЗ «Звезда Персидского залива», мощность переработки сырой нефти и газового конденсата достигла 2 200 000 баррелей в сутки.

В 2019 году Иран экспортировал в среднем 3 млн литров бензина в день.

По словам генерального директора Национальной компании по переработке и распределению нефтепродуктов, перерабатывающие мощности Ирана увеличились до 2,3 миллиона баррелей с 2013 года, когда они оценивались в 1,8 млн. баррелей в день.