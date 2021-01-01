Иран предупредил Совет безопасности о действиях США в Персидском заливе

По данным ИРНА, постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций в четверг в письме на имя президента Совета Безопасности и генерального секретаря Организации Объединенных Наций объявило, что военная авантюра США в Персидском заливе и Оманском море участилась, особенно в последние недели.

"Параллельно с этим официальные лица США продолжали предоставлять ложную информацию, необоснованные обвинения, а также угрожающие и провокационные заявления в адрес Исламской Республики Иран, а сочетание таких боевых действий усугубило напряженную обстановку в плане безопасности в этом критически важном регионе", - говорится в письме.

"Поскольку такая военная авантюра явно противоречит целям и принципам Организации Объединенных Наций и имеет серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности, ожидается, что Совет Безопасности заставит Соединённые Штаты соблюдать принципы и нормы международного права и прекратить свои незаконные действия", - указывается в письме.