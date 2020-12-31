Посол: Трамп в очередной раз продемонстрировал изоляцию своей политики, направленной против ядерной сделки

"Предложение США возобновить международные санкции против Ирана, против которого ранее выступал Совет Безопасности ООН, было отклонено Организацией Объединенных Наций. В конце 2020 года администрация Трампа потерпела очередную неудачу и в очередной раз продемонстрировала изоляцию своей политики в отношении СВПД", написал Баидинежад в Twitter.

"Три европейских члена Совета Безопасности ООН, Европейский Союз, Китай и Россия, а также западные союзники США вместе с неприсоединившимися странами единогласно проголосовали против предложений США", указал он.

Ранее пятый комитет Генеральной Ассамблеи ООН выступил против предложения США против СВПД, чтобы администрация Трампа получила окончательный удар от этого соглашения в последний день 2020 года.