Пока американцы находятся в регионе в нем не будет хороших дней

Выступая на церемонии открытия проекта по развитию энергетики и питьевой воды стоимостью 2700 миллиардов туманов в четырех провинциях президент Рухани заявил, что убийство бывшего командующего Силами «Кодс» КСРИ генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа было жестоким террором, от которого противник наверняка проиграет.

"Несомненно, враг сделал ошибку, убив генерала Сулеймани, и он должен быть уверен, что народ и молодежь Ирана и региона будут более стойкими и с большей надеждой встать на путь сопротивления и независимости региона", подчеркнул он.

"Пока американские войска находятся в регионе, в регионе не будет хороших дней", указал он.

"Трамп был таким же, как Саддам. Саддам навязал нам восемь лет войны, и он был свергнут, а Трамп навязал нам три года экономической войны, и в ближайшие недели он будет свергнут не правительством, а жизнью, и он является позором в истории из-за совершенных им злодеяний и преступлений", добавил он.

По его словам, Трамп совершил множество преступлений и убил людей, но мы не забудем эти два случая (генерала Сулеймани и Абу Махди аль-Мохандеса). "Народы Ирана и страны региона когда-нибудь отомстят за их кровь", резюмировал он.