31 дек. 2020 г., 15:01
Journalist ID: 2177
News Code: 84168748
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Телекоммуникационные продукты оборонной промышленности Ирана находятся на переднем крае мировых технологий

Телекоммуникационные продукты оборонной промышленности Ирана находятся на переднем крае мировых технологий

Тегеран, 31 декабря. ИРНА — Телекоммуникационные продукты, производимые в оборонной промышленности Ирана, имеют полную защиту и соответствуют высочайшему уровню мировых технологий, сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран Мохаммад Бакери.

"Открытие этого комплекса свидетельствует о росте и развитии джихадистского движения иранской нации, особенно в вооруженных силах и оборонной промышленности страны", сказал Бакери в четверг на церемонии открытия комплекса по производству электронной и телекоммуникационной продукции Минобороны.

"Сегодня, в эпоху информационных и коммуникационных технологий в мире, в том числе в Иране, приобретение новых технологий собственными силами и обеспечение потребностей вооруженных сил и аппаратов страны внутренними возможностями, безусловно, полностью защищенными и находящимися на самом высоком уровне передовых мировых технологий, имеет огромную ценность", указал он.

По его словам, сегодняшние войны происходят на сетевом уровне, отметил, что управление этими войнами требует развитого и интегрированного управления и контроля. "В современных боях сетевые системы необходимы для беспрепятственного управления полем боя", подчеркнул он.

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