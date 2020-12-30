Иран - одна из 10 стран, производящих вакцину от коронавируса

«Это большая честь, что, несмотря на жестокие санкции, системе здравоохранения Ирана удалось произвести вакцину от коронавируса вместе с развитыми странами мира», - сказал он.

«Мы не уступаем другим странам в технологическом плане, и чем больше у нас проблем на производстве, тем больше мы производим внутри страны с помощью иранских специалистов», - отметил он.

«Все процессы производства отечественной вакцины проходят под надзором Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и это приведет к тому, что вакцина будет производиться с соблюдением всех необходимых стандартов»., - добавил он.

По его словам, «Производство вакцин в Иране насчитывает более 100 лет, и по данным Всемирной организации здравоохранения, за исключением нескольких развитых стран мира, Иран и Египет являются производителями вакцин».

Дехнави сказал, что многие страны в мире пытались произвести вакцину от коронавируса, но результатов не получилось. «Наша страна преуспела в производстве этой вакцины, благодаря 15000 элитных специалистов по биотехнологии и необходимой инфраструктуре, а также компаниям, основанным на знаниях», - продолжил он.

Вчера было проведено первое испытание на людях вакцины, произведенной в Иране.