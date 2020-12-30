Открытие дверей "инвестиционного рая" Ирана для иностранных инвесторов

Иностранные инвестиции в Керманшах увеличились за последние два года, и инвесторы, осознав потенциал и возможности Керманшаха инвестировать в эту провинцию, показывают, что присутствие китайских, иракских и российских инвесторов в этой провинции является примером этого.

За последние три года делегации по иностранным инвестициям из Мексики, Китая, России, Ирака, Кувейта и Ливана также были приглашены для посещения инвестиционных возможностей в провинции.

Генеральный директор по финансовым вопросам провинции Керманшах Амир Хамзе Хейдариян, говоря об эффективности этой провинции в привлечении иностранных инвестиций, особенно в 2020 году, сказал: «реализация трех крупных проектов с объемом инвестиций в 202 миллиона евро в провинции одобрена, и их реализация продолжается».

«Китайская инвестиционная делегация в проекте под названием Zagros Pillar of Asia намеревается построить «завод по производству строительной керамической плитки» с инвестициями в размере 100 миллионов евро в провинции Керманшах», - отметил он.

По его словам, «Немецкая компания также планирует построить в провинции «завод по производству солнечных панелей» с объемом инвестиций в 92 миллиона долларов, но если будет получена инвестиционная лицензия на другие производственные предприятия, связанные с этим проектом, общий объем инвестиций достигнет 350 миллионов евро».

Керманшах, площадью около 25 000 квадратных километров, занимает 1,5% от общей площади страны и в прошлом году стала третьей провинцией по привлечению иностранных инвестиций.