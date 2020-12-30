Трамп не защищен от наказания по делу об убийстве Сулеймани: Эбрахим Раиси

«Имеется достаточно документов, чтобы продолжить дело и потребовать наказания виновных в этом большом преступлении», - сказал он.

«К счастью, срок Трампа закончился, но даже если его срок еще не закончился, нет смысла не привлекать кого-либо к ответственности за нахождение на административной должности», - пояснил он.

Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Президент США Дональда Трамп позже заявил, что он приказал убийство генерала Сулеймани