Консульский семинар прошел в Кавказском регионе

Региональный консульский семинар прошел сегодня в режиме онлайн с присутствием заместителя министра консульских дел Казема Саджади и иранцев в Баку.

На этом семинаре были обсуждены наиболее важные вопросы и проблемы, а также различные консульские услуги для иранцев, проживающих в Азербайджанской Республике и других странах региона, и состоялся обмен мнениями.

В семинаре также приняли участие послы Исламской Республики Иран в Кавказском регионе (Азербайджанская Республика, Армения и Грузия) и генеральные консулы Ирана в Нахчыване и Батуми.