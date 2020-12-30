30 дек. 2020 г., 18:03
Journalist ID: 2388
News Code: 84167862
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Консульский семинар прошел в Кавказском регионе

Консульский семинар прошел в Кавказском регионе

Тегеран, 30 декабря, ИРНА - Кавказский консульский семинар прошел сегодня в режиме видеоконференции в присутствии заместителя министра иностранных дел.

Региональный консульский семинар прошел сегодня в режиме онлайн с присутствием заместителя министра консульских дел Казема Саджади и иранцев в Баку.

На этом семинаре были обсуждены наиболее важные вопросы и проблемы, а также различные консульские услуги для иранцев, проживающих в Азербайджанской Республике и других странах региона, и состоялся обмен мнениями.

В семинаре также приняли участие послы Исламской Республики Иран в Кавказском регионе (Азербайджанская Республика, Армения и Грузия) и генеральные консулы Ирана в Нахчыване и Батуми.

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