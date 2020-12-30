Эксперт: Иран доказал миру свой научный потенциал, создав вакцину от коронавируса

Как отметил эксперт, создание вакцины от коронавируса в Иране показывает большой потенциал этой страны в области науки и фармацевтических технологий.

«Производство вакцины от коронавируса в Иране повышает престиж страны в области науки и технологий в мире, хотя из-за быстрого прогресса науки и знаний в Иране такое ожидалось от иранских исследователей», - отметил он.

По словам Хоменко, «Иран смог добиться этого прогресса, несмотря на односторонние и незаконные санкции США, что доказывает, что никакие санкции не могут остановить научно-технические колеса страны».