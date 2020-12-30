Мыслители и политики из России, Ирана и Сирии заявили о генерале Сулеймани

В начале вебинара "Борьба с терроризмом и экстремизмом с акцентом на роль мученика Сулеймани", который состоялся при поддержке культурного представительства посольства Ирана в Москве, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил: «Генерал Сулеймани золотыми буквами вписал себе в современную иранскую историю, а также безусловно отдал свою жизнь за безопасность Ирана в регионе».

Он также неоднократно осуждал убийство генерала Сулеймани как известного деятеля в борьбе с терроризмом как в России, так во всем мире.

По его словам, не нужно бояться Ирана, нужно признавать серьезную роль Ирана в регионе.



Александр Дугин: генерал Сулеймани умер за будущее

Советский и российский философ и политолог Александр Дугин на этом вебинаре заявил: «Я думаю, что генерал Сулеймани счастливый человек. Он прекрасно и славно умер за свою веру, за родину и за будущее».

«Обычно мы сравниваем смерть и жизнь, но это неправильно. Надо сравнивать осмысленную смерть и бессмысленную смерть. Генерал Сулеймани прожил прекрасную жизнь, он сражался за своего Имама, за интересы своей родины, за свою родину. Он многократно укрепил движения сопротивления на всем Ближнем Востоке, и он отдал свою жизнь за свои идеалы», добавил он.



Сергей Бабурин: день годовщины убийства генерала Сулеймани должен быть всемирным днем сопротивления международному терроризму

«3 января день убийства генерала Гасема Сулеймани должен быть днем памяти и солидарности не только для Ирана, а должен быть объявлен всемирным днем сопротивления международному терроризму. Об этом заявил российский политический деятель Сергей Бабурин, выступая с речью на вебинаре.

«Я хочу подчеркнуть, что память генерала Сулеймани не является внутренним делом только Ирана и исламского мира. Эта память важна для всего человечества», подчеркнул он, добавив, что гибель генерала не является только убийством, а акт международного терроризма, и убийца – США.



Казем Джалали назвал генерала Сулеймани героем всех народов мира

Посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал генерала Сулеймани не только национальным героем, но и героем всех народов мира.

Говоря о достижениях Ирана и России в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Сирии, он заявил, что это взаимодействие совершилось по инициативе генерала Сулеймани.



Вице-спикер иранского парламента назвал генерала Сулеймани героем всему мируВице-спикер иранского парламента назвал генерала Сулеймани героем всему миру

Амир Хоссейн Газизаде Хашеми заявил, что генерал Сулеймани принадлежит не только Ирану, а всему миру. «Он выступил против угнетения в любой точке мира», добавил он.

Риад Хаддад: Генерал Сулеймани боролся с самым опасным видом терроризма

Посол Сирии в Москве Риад Хаддад заявил о подвиге генерала Сулеймани в Сирии, и добавил, что он боролся с самой опасной угрозой терроризма в регионе.

Он также подчеркнул, что те, кто убил генерала Судеймани, те же, которые способствуют террористическим организациям в Ираке, Сирии и регионе.