Иран выделит 150 тыс. долларов на компенсации каждой семье жертв катастрофы самолета «МАУ»

Кабинет министерства Ирана в среду поручил Министерству дорог и городского развития выплатить 150 тыс. долларов США или эквивалентную сумму семьям и пострадавшим как можно скорее в сотрудничестве с соответствующими агентствами, без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству и полу и в соответствии с законами стран жертв.

8 января выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

Иран провел несколько заседаний со странами, граждане которых погибли в результате катастрофы. В результате переговоров, стороны договорились о компенсации семьям жертв. Также Иран передал заинтересованным странам проект технического отчета по результатам расследования причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".