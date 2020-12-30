Российский политик назвал день убийства генерала Сулеймани днем сопротивления международному терроризму

Выступая с речью на вебинаре "Борьба с терроризмом и экстремизмом с акцентом на роль мученика Сулеймани", Бабурин заявил, что генерал Сулеймани оставил в его сердце глубокое впечатление, хотя они только один раз встречались несколько лет назад на форуме, посвящённом Палестине в Тегеране.

«Убежден для любого человека, выступающего за суверенитет и за независимость своей страны, подвиг генерала Сулеймани останется значимым и ценным», отметил лидер "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин.

«Я хочу подчеркнуть, что память генерала Сулеймани не является внутренним делом только Ирана и исламского мира. Эта память важна для всего человечества», подчеркнул он, добавив, что гибель генерала не является только убийством, а акт международного терроризма, и убийца – США.

По его словам, высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трамп о том, что основанием для уничтожения генерала Сулеймани стал подозрением устроить взрыв генералом в одном из посольств Соединенных Штатов за рубежом, говорят о беспринципности и преступности американской политики.

«Это только внешне кажется, что генерал Сулеймани погиб, защищая ценности Ислама, на самом деле, внутренний смысл его подвига в том, что генерал Сулеймани погиб ради того, чтобы люди разных стран осознали необходимость возвращения духовность и нравственным ценностям нашей жизни», добавил Бабурин.

Он также заявил о своей книге под названием «Нравственное государство», которая недавно вышла в России: «В этой книге я объясняю всемирную роль Исламской революции в Иране как событие, которое заставляет человечество вернуться к религиозным ценностям».

Его книга называется русский взгляд на ценности конституционализма, и говорит о всемирном значении этого исламского фактора из Исламской революции.

«Мы еще раз убедились, что имам Хомейни был прав, когда он в письме президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву писал о том, что Запад погибает от своей бездуховности, и Советский союз погибнет, если он не вернется к религиозным традициям, так оно и произошло», подчеркнул он.