Российский политик назвал день убийства генерала Сулеймани днем сопротивления международному терроризму

Выступая с речью на вебинаре "Борьба с терроризмом и экстремизмом с акцентом на роль мученика Сулеймани", Бабурин заявил, что генерал Сулеймани оставил в его сердце глубокое впечатление, хотя они только один раз встречались несколько лет назад на форуме, посвящённом Палестине в Тегеране.
«Убежден для любого человека, выступающего за суверенитет и за независимость своей страны, подвиг генерала Сулеймани останется значимым и ценным», отметил лидер "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин.
«Я хочу подчеркнуть, что память генерала Сулеймани не является внутренним делом только Ирана и исламского мира. Эта память важна для всего человечества», подчеркнул он, добавив, что гибель генерала не является только убийством, а акт международного терроризма, и убийца – США.
По его словам, высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трамп о том, что основанием для уничтожения генерала Сулеймани стал подозрением устроить взрыв генералом в одном из посольств Соединенных Штатов за рубежом, говорят о беспринципности и преступности американской политики.
«Это только внешне кажется, что генерал Сулеймани погиб, защищая ценности Ислама, на самом деле, внутренний смысл его подвига в том, что генерал Сулеймани погиб ради того, чтобы люди разных стран осознали необходимость возвращения духовность и нравственным ценностям нашей жизни», добавил Бабурин.
Он также заявил о своей книге под названием «Нравственное государство», которая недавно вышла в России: «В этой книге я объясняю всемирную роль Исламской революции в Иране как событие, которое заставляет человечество вернуться к религиозным ценностям».
Его книга называется русский взгляд на ценности конституционализма, и говорит о всемирном значении этого исламского фактора из Исламской революции.
«Мы еще раз убедились, что имам Хомейни был прав, когда он в письме президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву писал о том, что Запад погибает от своей бездуховности, и Советский союз погибнет, если он не вернется к религиозным традициям, так оно и произошло», подчеркнул он.
Москва, 30 декабря, ИРНА – 3 января день убийства генерала Гасема Сулеймани должен быть днем памяти и солидарности не только для Ирана, а должен быть объявлен всемирным днем сопротивления международному терроризму. Об этом заявил российский политический деятель Сергей Бабурин.
Выступая с речью на вебинаре "Борьба с терроризмом и экстремизмом с акцентом на роль мученика Сулеймани", Бабурин заявил, что генерал Сулеймани оставил в его сердце глубокое впечатление, хотя они только один раз встречались несколько лет назад на форуме, посвящённом Палестине в Тегеране.
Похожие новости
-
48 американцев обвиняются в убийстве генерала Сулеймани в Багдаде
Тегеран, 27 декабря, ИРНА – Число виновных в убийстве командующего подразделением "Кудс" КСИР…
-
Рухани: США несут ответственность за убийство генерала Сулеймани
Тегеран, 30 декабря, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани сказал, что Сулеймани - национальный…
Your Comment