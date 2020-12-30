Дочь Сулеймани: наследие Сулеймани не позволит израильской оккупации продолжиться

«Мой отец был командиром отряда, носящего имя палестинского дела», - сказала она.

«Дело Палестины и ее народа было очень важно для Сулеймани, и сегодня мы видим, как мощь палестинского сопротивления напугала израильтян», - отметила она.

«Мой отец основал сопротивление в Ираке, Сирии, Палестине, Ливане и даже Иране, и усилил его», - добавила она.

Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Президент США Дональда Трамп позже заявил, что он приказал убийство генерала Сулеймани.