30 дек. 2020 г., 08:51
Journalist ID: 2388
News Code: 84166831
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Лавров подчеркнул военно-техническое сотрудничество с Ираном

Лавров подчеркнул военно-техническое сотрудничество с Ираном

Тегеран, 30 декабря, ИРНА - Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность развития военно-технического сотрудничества между Ираном и Россией.

«Со стороны Совета Безопасности ООН нет никаких ограничений на военно-техническое сотрудничество с Ираном», - заявил Лавров во вторник российскому международному информационному агентству «Россия Сегодня».

В ответ на вопрос о прекращении сотрудничества с Ираном в области вооружений глава МИД России отметил: «Две страны (Иран и Россия) имеют полное право сотрудничать в этой сфере».

По его словам, «политика России в области военно-технического сотрудничества полностью соответствует нормам международного права и реализуется в соответствии с российским законодательством в области экспорта и контроля, которое является одним из самых строгих законов в мире».

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