Лавров подчеркнул военно-техническое сотрудничество с Ираном

«Со стороны Совета Безопасности ООН нет никаких ограничений на военно-техническое сотрудничество с Ираном», - заявил Лавров во вторник российскому международному информационному агентству «Россия Сегодня».

В ответ на вопрос о прекращении сотрудничества с Ираном в области вооружений глава МИД России отметил: «Две страны (Иран и Россия) имеют полное право сотрудничать в этой сфере».

По его словам, «политика России в области военно-технического сотрудничества полностью соответствует нормам международного права и реализуется в соответствии с российским законодательством в области экспорта и контроля, которое является одним из самых строгих законов в мире».