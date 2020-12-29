29 дек. 2020 г., 21:39
Journalist ID: 2177
News Code: 84166643
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Иран заплатит свои активы в Ираке за вакцины от COVID-19

Иран заплатит свои активы в Ираке за вакцины от COVID-19

Багдад, 29 декабря. ИРНА — Закупка вакцины от коронавируса у Европы будет оплачиваться из активов Исламской Республики Иран в Ираке. Об этом во вторник заявил министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан в эксклюзивном интервью ИРНА.

"С иракскими властями были достигнуты хорошие договоренности о выводе иранских средств из Ирака для оплаты покупки вакцины от коронавируса у Европы из имеющихся иранских кредитов в Ираке" заявил министр.

Министр энергетики Исламской Республики Иран, который находится в Ираке во главе высокопоставленной делегации, заявил, что на переговорах с иракскими коллегами были приняты хорошие решения.

Он также заявил, что после шестилетнего перерыва в ближайшие недели в Тегеране состоится заседание совместной ирано-иракской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Во время переговоров были обсуждены двусторонние отношения в области электроэнергии, энергетики, торговли и задолженности Ирака перед Ираном за продажу электроэнергии и газа, а также метод оплаты, а также заседание совместной ирано-иракской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", резюмировал он.

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