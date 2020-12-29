Достижения Ирана в области нанотехнологий вызывают гордость

Выступая на заседании Верховного совета культурной революции, президент Рухани сказал, что Иран добился вызывающих гордость успехов как в создании науки о нанотехнологиях, так и в ее использовании в промышленности и важных продуктах.

Говоря о больших достижениях страны в области нанотехнологий, президент Ирана подчеркнул, что санкции раздражают не только импорт, но и экспорт, особенно экспорт новых технологий. Он подчеркнул, что работа над нанотехнологиями должна быть расширена, добавив, что нанотехнологии широко важны в секторе здравоохранения, особенно во время пандемии COVID-19 и производства масок и аппаратов ИВЛ.

По словам главы Иранского совета по инновациям в области нанотехнологий (INIC), в Иране было всего 22 статьи по нанотехнологиям в 2001 году и опубликовано около 12 тыс. статей в 2019 году и поднялся на 4-е место в мире. В 2001 году иранские ученые запатентовали только два изобретения, но в 2019 году их число составили 260, что составляет 24 процента от всех запатентованных продуктов в мире.