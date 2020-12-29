Иранец занял первое место на чемпионате Азии по шахматам среди студентов

Казвин, 27 декабря, ИРНА – С открытием в Казвине крупнейшего в мире промышленного предприятия по производству и размножению декоративных рыб под крышей эта провинция станет основной экспортной базой этой продукции. Об этом заявил глава организации сельскохозяйственного джихада Казвина по вопросам морепродуктов и рыболовства Ирадж Рахмани.