29 дек. 2020 г., 15:45
Journalist ID: 2177
News Code: 84166271
0 Persons

Иранец занял первое место на чемпионате Азии по шахматам среди студентов

Иранец занял первое место на чемпионате Азии по шахматам среди студентов

Тегеран, 29 декабря. ИРНА — Иранец Халил Мусави получил золотую медаль чемпионата Азии по шахматам среди студентов 2020 года. Соревнования прошли в режиме онлайн.

Сегодня завершился онлайн-чемпионат Азии по шахматам среди студентов. По итогам соревнования Мусави завоевал золотую медаль.

Сборная Ирана занял второе место  и завоевал серебряную медаль соревнований в командном зачете.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 11 =