Иранец занял первое место на чемпионате Азии по шахматам среди студентов

Сегодня завершился онлайн-чемпионат Азии по шахматам среди студентов. По итогам соревнования Мусави завоевал золотую медаль.
Сборная Ирана занял второе место и завоевал серебряную медаль соревнований в командном зачете.
Тегеран, 29 декабря. ИРНА — Иранец Халил Мусави получил золотую медаль чемпионата Азии по шахматам среди студентов 2020 года. Соревнования прошли в режиме онлайн.
Сегодня завершился онлайн-чемпионат Азии по шахматам среди студентов. По итогам соревнования Мусави завоевал золотую медаль.
Сборная Ирана занял второе место и завоевал серебряную медаль соревнований в командном зачете.
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