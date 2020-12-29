Крепость Фаляк-оль-Афлак ожидает включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Крепость Фаляк-оль-Фалак или Шапур-хаст было возведено в эпоху Сасанидов. Это гигантское сооружение расположено в городе Хоррамабад, на высоком холме, в провинции Лористан, на западе Ирана. Общая площадь сооружения — 5300 кв. м. Из 15 первоначальных башен до наших дней сохранилось восемь.

Название крепости переводится как «Небо всех небес». Замок является основной достопримечательностью Хоррамабада. Природа Хоррамабада очень красива: город окружают горы и леса, полные водопадов.

В шахские времена, в ХХ в., крепость использовалась в качестве тюрьмы. Сегодня она превращена в музей.