29 дек. 2020 г., 15:35
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News Code: 84166260
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Крепость Фаляк-оль-Афлак ожидает включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Крепость Фаляк-оль-Афлак ожидает включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Хорамабад, 29 декабря. ИРНА — Крепость Фаляк-оль-Афлак, который поистине является жемчужиной туризма провинции Лорестан, все еще ожидает регистрации в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, но приближается к включению в этот список.

Крепость Фаляк-оль-Фалак или Шапур-хаст было возведено в эпоху Сасанидов. Это гигантское сооружение расположено в городе Хоррамабад, на высоком холме, в провинции Лористан, на западе Ирана. Общая площадь сооружения — 5300 кв. м. Из 15 первоначальных башен до наших дней сохранилось восемь.

Название крепости переводится как «Небо всех небес». Замок является основной достопримечательностью Хоррамабада. Природа Хоррамабада очень красива: город окружают горы и леса, полные водопадов.

В шахские времена, в ХХ в., крепость использовалась в качестве тюрьмы. Сегодня она превращена в музей.

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