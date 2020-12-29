В Иране есть более 10 тыс. рудников

«Сегодня более 6500 камнеобрабатывающих предприятий могут производить 200 млн кв. метров камни в год, но в настоящее время 70 млн кв. метров производится в стране, и фактически обрабатывается только около 30% декоративного камня и фасадов», отметил он.
По его словам, годовая мощность каменных рудников страны составляет более 30 млн тонн, но в нынешней ситуации она достигла примерно от восьми до 9 миллионов тонн.
Иранский камень экспортируется в Катар, Турцию, Индию, Китай и Ирак, но правительство стремится воздержаться от продажи сырья в целях увеличения доходов.
Тегеран, 29 декабря, ИРНА - В Иране более 10 тыс. 400 рудников, из которых 53,8% (5600 рудников) являются действующими. Об этом заявил генеральный директор иранской ассоциации камни Ахмад Шарифи.
«Сегодня более 6500 камнеобрабатывающих предприятий могут производить 200 млн кв. метров камни в год, но в настоящее время 70 млн кв. метров производится в стране, и фактически обрабатывается только около 30% декоративного камня и фасадов», отметил он.
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