Регион достаточно пострадал от вмешательства режима США: МИД Ирана

«Наш регион достаточно пострадал от вмешательства режима США, нарушающего закона», говорится в Twitter МИД ИРИ: «США совершили серьезную ошибку, трусливо убив генерала Сулеймани».

Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Президент США Дональда Трамп позже заявил, что он приказал убийство генерала Сулеймани.

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