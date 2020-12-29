29 дек. 2020 г., 13:24
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Регион достаточно пострадал от вмешательства режима США: МИД Ирана

Регион достаточно пострадал от вмешательства режима США: МИД Ирана

Тегеран, 29 декабря, ИРНА – Одобрение парламентом Ирака вывода войск США является началом конца зловещего присутствия Соединенных Штатов в нашем регионе. Об этом заявили в МИД Ирана.

«Наш регион достаточно пострадал от вмешательства режима США, нарушающего закона», говорится в Twitter МИД ИРИ: «США совершили серьезную ошибку, трусливо убив генерала Сулеймани».
Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
Президент США Дональда Трамп позже заявил, что он приказал убийство генерала Сулеймани.

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