29 дек. 2020 г., 13:15
Journalist ID: 2177
News Code: 84165985
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Экспорт сельхозпродукции из Ирана составил 6 млн тонн

Экспорт сельхозпродукции из Ирана составил 6 млн тонн

Тегеран, 29 декабря. ИРНА — Объем экспорта сельхозпродукции из Ирана за девять месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) составил 6,1 млн тонн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошедшего года.

Об этом сообщил во вторник министр сельского хозяйства Ирана Джахад Казем Хавази.

Кроме того, министр отметил, что объем экспорта продукции садоводства за девять месяцев прошлого года составил 645 тыс. тонн, однако этот показатель в текущем году достиг 889 тыс. тонн, что на 38% в весовом и 43% в стоимостном выражении больше, чем за аналогичный период прошедшего года.

"За девять месяцев прошлого года было экспортировано в общей сложности 300 тыс. тонн яблок на сумму 459 миллионов долларов, но в этом году было экспортировано 403 тыс. тонн яблок", сказал он.

По его словам, в прошлом году в Россию было экспортировано лишь 5 тыс. тонн яблок, но с начала этого года этот показатель достиг 97 тыс. тонн.

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