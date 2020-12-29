Санкции США против Ирана привели к дефициту инсулина в стране

«В настоящее время существует нехватка аналогового инсулина в стране из-за санкций, и этот вопрос привел к проблемам для иранских пациентов», заявил глава ассоциации диабета Ирана Асадолла Раджаб во вторник.

По его словам, много пациентов, страдающих сахарным диабетом, используют аналоговый инсулин для контроля уровня сахара в крови, и этот недостаток у них вызвал проблемы. Если проблему дефицита аналогового инсулина решить невозможно, важно подумать об изменении вид лечения и типа лекарств для диабетиков.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами Ирана также в прошлом месяце назвал главную причину нехватки аналогового инсулина санкциями США.

Напомним, иранское предприятие уже недавно начало производить шприц-ручки для инсулина в стране.

Ограничения на импорт лекарства в Иран привели к гибели многих пациентов из-за отсутствия препаратов за последние годы.