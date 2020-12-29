Санкции США против Ирана привели к дефициту инсулина в стране

«В настоящее время существует нехватка аналогового инсулина в стране из-за санкций, и этот вопрос привел к проблемам для иранских пациентов», заявил глава ассоциации диабета Ирана Асадолла Раджаб во вторник.
По его словам, много пациентов, страдающих сахарным диабетом, используют аналоговый инсулин для контроля уровня сахара в крови, и этот недостаток у них вызвал проблемы. Если проблему дефицита аналогового инсулина решить невозможно, важно подумать об изменении вид лечения и типа лекарств для диабетиков.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами Ирана также в прошлом месяце назвал главную причину нехватки аналогового инсулина санкциями США.
Напомним, иранское предприятие уже недавно начало производить шприц-ручки для инсулина в стране.
Ограничения на импорт лекарства в Иран привели к гибели многих пациентов из-за отсутствия препаратов за последние годы.
Тегеран, 29 декабря, ИРНА – Доказательства показывают, что санкции администрации президента США Дональда Трампа помешали обеспечению лекарств для иранских пациентов, несмотря на утверждения американских властей о том, что медикаменты и препараты не попали в список санкций.
«В настоящее время существует нехватка аналогового инсулина в стране из-за санкций, и этот вопрос привел к проблемам для иранских пациентов», заявил глава ассоциации диабета Ирана Асадолла Раджаб во вторник.
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