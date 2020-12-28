Главы властей Ирана провели встречу

Как сообщает ИРНА, встреча прошла сегодня, в понедельник, в присутствии президента Хасана Рухани, спикера парламента Мохаммада Багера Калибафаи Сейеда и главы судебной власти Эбрагима Раиси.

«В последние дни 2020 года наш народ хорошо показал себя как в сопротивлении экономической войне и бесчеловечным и бесчеловечным санкциям Соединенных Штатов, так и против коронавируса, люди добились большого успеха, координируя, поддерживая и выполняя протоколы», - сказал Рухани.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф также заявил, что в бюджет следующего года сосредоточивает на таких вопросах, как средства к существованию, здоровье, забота об обездоленных, а также особое внимание к производству.

Глава судебной власти также напомнил, что «преодолеть все эти проблемы страна способна своими огромными материальными и духовными ресурсами и молодежной силой».