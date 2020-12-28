Зариф: Иран готов расширять сотрудничество с Арменией

Сегодня в телефонном разговоре между министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом обсуждались последние события в Армении, регионе и двустороннем сотрудничестве.

В этом разговоре министр иностранных дел Ирана выразил сожаление в связи с недавней войной и выразил соболезнования семьям погибших в войне, подчеркнув позицию Исламской Республики Иран в отношении нерушимости международных границ и чувствительность страны в этом отношении.

Зариф сказал, что окончание конфликта открыло путь для многостороннего сотрудничества в регионе, и выразил удовольствие развитием экономического сотрудничества между частным сектором двух стран, а также заявил о готовности Ирана развивать экономическое сотрудничество с Арменией в новую эпоху.