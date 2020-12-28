28 дек. 2020 г., 20:47
Journalist ID: 2388
News Code: 84165190
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Сулеймани поддерживал операции палестинского сопротивления: палестинские народные комитеты

Сулеймани поддерживал операции палестинского сопротивления: палестинские народные комитеты

Тегеран, 28 декабря, ИРНА - Представитель палестинских народных комитетов Абу Муджахед сказал, что генерал Сулеймани всегда поддерживал палестинские операции сопротивления в Газе, на Западном берегу, в Иерусалиме, а также арабов, живущих в оккупированных сионистами районах или в других местах.

«Этот высокопоставленный командир всегда старался выяснить мельчайшие подробности деятельности сопротивления», - сказал он.

«Сулеймани оказал всевозможную поддержку палестинскому сопротивлению и привел к серьезному сдвигу в балансе сдерживания и правил против сионистского режима», - отметил он.

Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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