Иран попал в список хозяев Кубка Азии по футболу 2027 года

По данным ИРНА, все четыре федерации-члены, а именно футбольные федерации Ирана, Индии, Катара и Саудовской Аравии, также представили буклет с предложенной программой проведения турнира в установленные сроки. И впервые, чтобы служить интересам болельщиков, средств массовой информации азиатского футбола, это учреждение разместило информацию о предложении на своем веб-сайте.
Тегеран, 28 декабря, ИРНА - Азиатская футбольная конфедерация (АФК) сегодня в понедельник объявила окончательных кандидатов на проведение чемпионата Азии по футболу 2027 года, заявив, что четыре федерации, включая Иран, все еще соревнуются, а Узбекистан отозвал свою заявку.
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