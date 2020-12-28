Иран попал в список хозяев Кубка Азии по футболу 2027 года

По данным ИРНА, все четыре федерации-члены, а именно футбольные федерации Ирана, Индии, Катара и Саудовской Аравии, также представили буклет с предложенной программой проведения турнира в установленные сроки. И впервые, чтобы служить интересам болельщиков, средств массовой информации азиатского футбола, это учреждение разместило информацию о предложении на своем веб-сайте.