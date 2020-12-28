Ирак должен Ирану более 5 млрд долларов за импорт газа

Как сообщает ИРНА, национальная иранская газовая компания предоставила объяснения после публикации интервью официального представителя Министерства энергетики Ирака о сокращении экспорта иранского газа в эту страну.

«Министерство энергетики Ирака должно более 5 млрд долларов за импорт газа Национальной иранской газовой компании, из которых 3 млрд долларов остаются заблокированными и непригодными для использования в иракском банке TBI, а более 2 млрд долларов из просроченной задолженности министерства электроэнергии все еще не выплачено», - говорится в заявлении.