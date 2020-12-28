28 дек. 2020 г., 20:03
Journalist ID: 2388
News Code: 84165146
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Ирак должен Ирану более 5 млрд долларов за импорт газа

Ирак должен Ирану более 5 млрд долларов за импорт газа

Тегеран, 28 декабря, ИРНА - Национальная газовая компания Ирана объявила, что министерство энергетики Ирака должно более пяти млрд долларов этой компании за импорт газа, из которых три млрд долларов заблокированы и непригодны для использования в иракском банке TBI.

Как сообщает ИРНА, национальная иранская газовая компания предоставила объяснения после публикации интервью официального представителя Министерства энергетики Ирака о сокращении экспорта иранского газа в эту страну.

«Министерство энергетики Ирака должно более 5 млрд долларов за импорт газа Национальной иранской газовой компании, из которых 3 млрд долларов остаются заблокированными и непригодными для использования в иракском банке TBI, а более 2 млрд долларов из просроченной задолженности министерства электроэнергии все еще не выплачено», - говорится в заявлении.

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