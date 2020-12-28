Распространенность коронавируса в Иране снижается

По данным ИРНА, соблюдение медицинских протоколов, включая социальную дистанцию, использование масок и мытье рук, а также усилия медицинского персонала, в том числе врачей и медсестер, снизили ежедневное число смертей от коронавируса в Иране.

Хотя в последние месяцы количество жертв достигало 480 в день в отдельные дни, в последние дни эта цифра резко снизилась.

По словам представителя Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, за последние 24 часа к числу погибших от коронавируса добавился 121 человек, что является значительным уменьшением.

Сима Садат Лари заявила в понедельник, что с начала пандемии короанвируса в Иране до сегодняшнего дня этим заболеванием заразились в общей сложности 1206373 человека, из которых 960751 пациент выздоровел.