28 дек. 2020 г., 16:40
Journalist ID: 2388
News Code: 84164952
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Распространенность коронавируса в Иране снижается

Распространенность коронавируса в Иране снижается

Тегеран, 28 декабря, ИРНА - Правительственные меры и тесное сотрудничество людей в соблюдении медицинских правил и использовании масок и медицинской помощи привели к снижению распространенности коронавируса в Иране.

По данным ИРНА, соблюдение медицинских протоколов, включая социальную дистанцию, использование масок и мытье рук, а также усилия медицинского персонала, в том числе врачей и медсестер, снизили ежедневное число смертей от коронавируса в Иране.

Хотя в последние месяцы количество жертв достигало 480 в день в отдельные дни, в последние дни эта цифра резко снизилась.

По словам представителя Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, за последние 24 часа к числу погибших от коронавируса добавился 121 человек, что является значительным уменьшением.

Сима Садат Лари заявила в понедельник, что с начала пандемии короанвируса в Иране до сегодняшнего дня этим заболеванием заразились в общей сложности 1206373 человека, из которых 960751 пациент выздоровел.

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